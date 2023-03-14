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«موارد دبي» تعلن ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان

«موارد دبي» تعلن ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان
15 مارس 2023 02:58

دبي (وام) 

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك لعام 1444هجرية. وأوضحت أن ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، خلال شهر رمضان المبارك، تكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع، طيلة الشهر الفضيل، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.
 ودعت الدائرة في تعميم بهذه المناسبة الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، وبما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لكل جهة، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة.
 ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل عليهم بموفور الصحة والعافية.

رمضان
دبي
دائرة الموارد البشرية
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