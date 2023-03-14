«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني

دبي (وام)

بدأت جمعية بيت الخير تنفيذ مشروع المير الرمضاني الذي رصدت له 4 ملايين و750 ألف درهم، ضمن حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون» التي تهدف إلى دعم وإسعاد ما يزيد على 58 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بياناتها.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع وتسلم المستحقين للمواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك والبالغ عددهم 3000 أسرة مسجلة لدى أفرع الجمعية.

وسيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير الرمضاني لصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها «بيت الخير» كالاتحاد والجمعيات التعاونية وبعض المولات الكبرى داخل الدولة وتتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 و3000 درهم حسب عدد أفراد الأسرة يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة كدعم غذائي للأسر في رمضان.