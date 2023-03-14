«ديهاد 2023» يجمع أبرز المنظمات الإنسانية العالمية

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير- «ديهاد 2023» الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي.

وركزت جلسات المؤتمر على مواضيع عدة، ناقش خلالها الحضور سبل تسخير الموارد لضمان جودة الصحة والتعليم لتشمل الجميع.

وخلال جلسة بعنوان «تعبئة الموارد من أجل مستقبل أفضل» ترأسها معالي عبدالعزيز الغرير، الرئيس، المؤسس المشارك لمؤسسة الغرير الخيرية، أكد خلالها الواجب الأخلاقي في توفير تعليم عالي الجودة للشباب، والحاجة الماسة للعمل على تأهيل الجيل الجديد لضمان قدرته على الاستفادة من الفرص المستقبلية.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير: «من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع 20 منظمة في المنطقة، نجح صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في تأهيل 62000 من الشباب في كل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، وإنني على يقين بأنه من خلال تضافر الجهود يمكننا تحقيق المزيد عبر توجيه الدعم اللازم للمحتاجين».

وألقى فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كلمة أشار خلالها إلى التحديات التي يواجهها قطاع المساعدات الإنسانية في تغطية الاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان دعم المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، حيث يواجه العالم اليوم أزمة طويلة الأمد تتمثل بالتدهور الاقتصادي والفقر وانعدام الأمن الغذائي والجهود المبذولة للتصدي لتلك الصعوبات.

بدوره، طرح الدكتور يرلان بايدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، سبل استدامة برنامج الأمن الغذائي لأفغانستان، وبحث الرؤى المستقبلية لبرامج الإغاثة الإنسانية، وكيفية بناء قاعدة متينة وشراكة مستدامة بين الدول المعنية بالأعمال الإنسانية لإيصال رسالة السلام.

وفي إطار النظرة المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهتم بتمكين شبابها ورفع مستوى وعيهم بأهمية الخدمة الإنسانية والمجتمعية، استضاف معرض ومؤتمر ديهاد هذا العام جلسة بعنوان «أطفال ديهاد»، والتي شارك خلالها مجموعة من الأطفال رؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل وطموحاتهم حول التنمية المستدامة وسبل تسخير طرق جديدة لمساعدة الدول النامية، وإنهاء أزمة الفقر في العالم.

وتأتي مشاركة «أطفال ديهاد»، إيماناً من مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بأن التخطيط لمستقبل ناجح يبدأ بإعداد هذه الشريحة من المجتمع والاستثمار في عقولهم وتنميتها وتوجيهها إلى خريطة طريق تضع الأعمال الإنسانية في المقدمة.

وفي إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية لدولة الإمارات، كان من بين المشاركين في «ديهاد 2023» فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا» الذين تمكنوا من خلال موهبتهم الفنية من دعم ومساعدة المجتمع المحلي في بلدهم الأم أوغندا، حيث قدموا مجموعة من الفقرات الترفيهية، التي أضفت أجواء البهجة والأمل في قلوب الحضور.

توقيع اتفاقيات إغاثية وإنسانية

تم خلال الفعاليات، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، شملت توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والمجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية (MAPIM)؛ بغرض وضع الإطار الناظم للتعاون والتنسيق في السعي المشترك للتعاون المرتقب بين الطرفين في المشاريع الإنسانية، وإدارة التنمية الإنسانية المستدامة، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والمدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حول تعزيز أوجه التعاون في سياق التعليم الرقمي وبرامج المدارس الرقمية والتي تشمل تبادل الخبرات بين الطرفين ودعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المنظمات والوكالات الإنمائية العالمية، والتعاون في البرامج التعليمية وبرامج بناء القدرات.

إضافة إلى ما سبق، تم تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تأسيس شراكة بين جمعية دبي الخيرية ومستشفى تداوي التخصصي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والسفير الدكتور عبد السلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر ديهاد، سفير برلمان البحر المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس «إندكس القابضة».

وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز المبادرات المحلية في دولة الإمارات لتلبية احتياجات الأشخاص غير القادرين على دفع تكاليف علاجاتهم الخاصة.

وبموجب المذكرة، سيوفر مستشفى التداوي التخصصي خصماً بنسبة 60% للمرضى المعوزين، وستغطي جمعية دبي الخيرية الـ 40% المتبقية، حيث تبرعت جمعية دبي الخيرية بمبلغ 2 مليون درهم كانطلاقة للمبادرة.

وعلى هامش أعمال معرض ومؤتمر ديهاد هذا العام، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ومستشفى أبولو، بهدف التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة والنهوض بمجال الصحة، وتمكين المهنيين الطبيين والصحيين، كما وقعت مؤسسة الخير مذكرة تفاهم مع Life USA لإرسال المساعدات الطبية للمستشفيات في بنغلاديش، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع حملة مساعدات جزر المالديف لدعم الروهينجا.

خدمات استباقية من «دبي لرعاية النساء والأطفال»

استعرضت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حزمة من الخدمات الاستباقية التي تقدمها لضحايا العنف من النساء والأطفال، بما يتضمنه ذلك من خدمات إيواء، وإعادة تأهيل وخدمات صحية وتعليمية وقانونية وخدمات خط المساعدة 800111، وخدمات تأهيل مهني للحالات تكريساً لريادتها في مجال العمل الإنساني النبيل، وتعزيزاً لحضورها الفاعل والمؤثر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2023» الذي انطلق تحت شعار «الطاقة والمساعدات، وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة» بمركز دبي التجاري العالمي، أمس الأول، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن المعرض يعتبر منصة لاستعراض الخدمات التي توفرها المؤسسة أمام كبار صناع القرار من مختلف الجهات المعنية بالقضايا الإنسانية النبيلة، مشيرة إلى أهميته كحدث متميز في إتاحة الفرصة للمؤسسة لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية، وتعزيز أوجه التعاون بين الجهات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لرفع وتيرة العمل المشترك، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف، وبناء مستقبل مزدهر لأفراد المجتمعات.

وشهدت الدورة الـ19 من المعرض مشاركة دولية واسعة تضمنت نحو 110 دول، وجمعت أكثر من 828 منظمة دولية غير حكومية وجمعية إنسانية، إضافة إلى العديد من الشركات وجهات توريد المواد الإغاثية والعلامات التجارية العالمية.

تضمنت فعاليات المعرض أكثر من 659 اجتماعاً بمشاركة أكثر من 82 منظمة وجمعية خيرية ومؤسسة عاملة في الشأن الإنساني، إضافة إلى مشاركة 50 متحدثاً من نخبة المتخصصين في المجال الإنساني على مستوى العالم ناقشوا سبل تعزيز أدوات وممكنات العمل الإنساني من خلال ست جلسات رئيسية و16 ورشة عمل مبتكرة.

وشهد المعرض مشاركة بارزة لأجنحة كل من ألمانيا والنرويج وبولندا والدنمارك والأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلية والدولية، مثل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها.