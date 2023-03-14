مستشفى «الأمل» يفتتح «فلل منتصف الطريق»

دبي (الاتحاد)

افتتحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع «فلل منتصف الطريق» الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لها، والذي يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي للمرضى من ذوي الإقامة الطويلة، من خلال برنامج ممنهج من خلال برنامج تأهيلي متعدد يشمل العلاج الوظيفي والرعاية التمريضية المتخصصة بإشراف فريق متخصص من أطباء استشاريين في الطب النفسي وأخصائيين نفسيين.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، أن افتتاح هذا المشروع النوعي يأتي في إطار جهود المؤسسة نحو تطوير شبكة العيادات الرقمية للصحة النفسية، وتوفير مسارات رائدة في مجال الصحة والاستشارات والعلاجات النفسية، مشيراً إلى أن فلل منتصف الطريق تعتبر من بين المشاريع التحولية الكبيرة التي أنجزتها المؤسسة وفقاً للخط الزمني المعتمد ضمن خططها واستراتيجياتها، نظراً للأهمية البالغة في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية النفسية، الأمر الذي ينسجم مع تطلعات وأهداف المؤسسة التي تتوافق مع تطلعات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وأضاف أن المؤسسة تحرص على تطوير خدمات الصحة النفسية تطبيقاً للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ونظراً لأهميتها ودورها المحوري في تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ النسيج المجتمعي بما يضمن السعادة والاستقرار والتكامل بين الأفراد، فضلاً عن دورها في تعزيز الاستقرار الذاتي الذي يسهم في إنشاء أجيال فاعلة ومؤثرة إيجابياً في المجتمع، مؤكداً الحرص على تطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى في مستشفيات الصحة النفسية التابعة للمؤسسة.

وأفادت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، بأن استراتيجية المؤسسة الخاصة بالصحة النفسية، تواكب السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والتي حددت خمسة أهداف استراتيجية رئيسية تتضمن تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية، وتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة، وترسيخ التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية، ورفع القدرة الوقائية من الاضطرابات النفسية لفئات وأعمار المجتمع كافة، فضلاً عن تمكين القدرات وتحسين نظم المعلومات، وجمع واستخدام وتفعيل البيانات.