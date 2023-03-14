تعاون بين «دبي الخيرية» و«تداوي الطبية» لعلاج المعسرين

دبي (الاتحاد)

وقعت جمعية دبي الخيرية، ومجموعة التداوي الطبية بدبي، مذكرة تعاون تهدف إلى علاج المرضى المعسرين وذوي الدخل المحدود بالمستشفى، وذلك تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وقعت الاتفاقية بين الطرفين على هامش «ديهاد».

وقع اتفاقية التعاون أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية ورئيس مجلس الإدارة، ومروان إبراهيم حاجي ناصر المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، بحضور الدكتور حمد بن أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محمد مصبح ضاحي، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس إندكس القابضة الدكتور عبدالسلام المدني.

وقال محمد مصبح، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن الاتفاقية تشرف على تنفيذها الدائرة، وهي تهدف إلى تقديم العلاج للمرضى غير القادرين على تحمل تكلفته، حيث تعطيهم المستشفى حسماً بنسبة 50% على إجمالي النفقات، فيما يتم تغطية النسبة المتبقية من مبلغ العلاج من قبل جمعية دبي الخيرية.

وأضاف: «يشرف قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جميع أعمال الجمعيات الخيرية في دبي، ويحرص على توجيهها بالشكل الأمثل، لتصل إلى المستحقين».

وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر إن الاتفاقية تهدف إلى دعم الحالات الإنسانية من غير القادرين، الذين تحددهم جمعية بيت الخير، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط المصرحة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ولفت إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود والحملات الإنسانية التي تنفذها المستشفى بشكل مستمر، وتستهدف من خلالها المرضى المعسرين وغير القادرين، وغير المؤمن عليهم، وذوي الدخل المحدود، وتقديم الخدمات العلاجية لهم في مختلف التخصصات الطبية من قبل كادر طبي متخصص.