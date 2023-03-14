«وام» تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة هندية

أبوظبي (وام)

اتفقت وكالة أنباء الإمارات «وام» و«براسار بهارتي» المؤسسة الإذاعية التابعة للحكومية الهندية، على تكثيف التعاون بينهما في المجال الإعلامي وعملية التبادل الإخباري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس بمقر وكالة أنباء الإمارات في أبوظبي وجمع كلاً من محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وغورف ديفيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براسار بهارتي، والوفد المرافق، الذي ضم سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وقال الريسي: «سيسهم التعاون بين مؤسستينا في تعزيز الزخم الإعلامي وتبادل الأخبار في ظل التقدم غير المسبوق الذي تشهده الشراكة التاريخية بين الإمارات والهند حالياً عبر جميع القطاعات إلى جانب دعم العلاقات الراسخة بين شعبيهما الصديقين».

من جانبه، قال ديفيدي: «زيارتي لدولة الإمارات أول زيارة رسمية لي إلى خارج الهند بصفتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة براسار بهارتي ما يعكس الأهمية التي نوليها لعلاقتنا مع دولة الإمارات».

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجالات عدة من بينها الإنتاج الإعلامي المشترك، وتبادل المحتوى، والتدريب في مجال الإعلام والتكنولوجيا.

من ناحيته أكد السفير الهندي أهمية تسليط الضوء على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين على المستويين الثنائي والعالمي، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس التنفيذي لبراسار بهارتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، عبر تعزيز التعاون الإعلامي المثمر.