المري يستقبل رئيس الأمن العام البحريني

دبي (الاتحاد)

زار الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين الشقيقة، نادي ضباط شرطة دبي، وكان في استقباله، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، وعدد من الضباط من كلا الجانبين. ورحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

وأكد معالي الفريق المري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وجرى خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام زيارة الفريق الحسن للنادي، سلمه معالي الفريق المري، درعاً تذكارية «درع القمة الشرطية العالمية»، بمناسبة الزيارة.

وزار الضيف والوفد المرافق له، مركز شرطة الخوانيج، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومديرو الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي ومديرو مراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في شرطة دبي في مختلف المجالات.

واستمع الوفد الضيف خلال الزيارة إلى شرح حول دور مراكز الشرطة، ومهامها والدور الخدمي الذي تؤديه في مناطق الاختصاص، إضافة إلى ما تقدمه من عمل جنائي ومروري عبر كوادره الشرطية، وآليات عملها، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.