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الضبطية القضائية لـ 14 مفتشاً في «موارد الفجيرة»

الضبطية القضائية لـ 14 مفتشاً في «موارد الفجيرة»
15 مارس 2023 02:57

الفجيرة (الاتحاد) 

حصل 14 من موظفي مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على صفة مأمور الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بما يخولهم الصلاحية القانونية التي تمكنهم من رصد المخالفات التي تتعلق بطبيعة عمل المؤسسة، وتقع في نطاق اختصاصاتهم.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة المهندس علي قاسم أن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من مفتشي المؤسسة لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاعاتها المختلفة، مُشيراً إلى حرص المؤسسة على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري ودعماً لدور المؤسسة المتمثّل في تطوير منظومتها الرقابية للحد من التجاوزات بأنواعها في القطاع.

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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