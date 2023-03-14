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حاكم أم القيوين يعزى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة أريج

حاكم أم القيوين يعزى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة أريج
14 مارس 2023 22:40

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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المصدر: وام
حاكم أم القيوين
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السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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