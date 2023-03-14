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رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله

رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله
14 مارس 2023 19:59

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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