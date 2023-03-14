خبراء الأمن السيبراني يوصون باتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيانات
من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات “جيسيك جلوبال 2023”
14 مارس 2023 19:13
يلعب معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2023"، الفعالية الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني العالمي، دوراً محورياً في دفع عجلة التعاون الاستراتيجي وتبادل أفكار وأساليب الأمن الإلكتروني الحديثة.
ويشهد الحدث الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر 3 أيام، مشاركة نخبةً من شركات الأمن الإلكتروني العالمية ونحو 500 علامة تجارية وقادة الأمن الإلكتروني من أكبر الشركات الإقليمية و300 خبير عالمي ومتحدث إضافة إلى عدد من المسؤولين.
وأكد عدد من الخبراء المشاركين في المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن تهديدات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط تشكل مصدر قلق متزايد، وأوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية أصولها القيمة وبيانات العملاء، والاستفادة من هذه المعلومات الذكية للحماية من التهديدات، والتواصل بشكل فعال بشأن التهديد السيبراني.
وأوضحت الدكتورة بشري البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني، هيئة دبي الرقمية، أن مشاركة المركز تأتي بصفته الراعي الرئيسي لمعرض "جيسيك جلوبال 2023"، ويطرح العديد من المبادرات الاستراتيجية تحت عدة مظلات منها مؤشر دبي للأمن الإلكتروني ومجمع دبي للأمن الإلكتروني.
وكشفت في تصريحاتها لـ "وام"، عن مبادرتين جديدتين لمركز دبي للأمن الإلكتروني؛ الأولي مبادرة "تحدى المئة يوم" والمتاحة لجميع الجمهور، والثانية هي معيار جودة الشركات والأشخاص الذين يقدمون الخدمات في مجال الاستجابة للحوادث والاختراقات الأمنية.
من جهته أكد خالد الملا، مسؤول مشروع رزام، بمنصة مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن المركز يواصل دوره في مجال الابتكار، من خلال تطوير منتجات جديدة لحماية المؤسسات الحكومية من التهديدات الإلكترونية المتطورة، ونجح فريق المركز الإماراتي بالكامل بتطوير إضافة تطبيق جديد وهو "رزام"، وذلك في إطار سعي المركز لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.
وأوضح الملا، أن تطبيق رزام هو ملحق لمتصفح سفاري يوفر تقييماً مستمراً للمحتوى الضار في جميع صفحات الويب عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويستخدم "رزام" تقنيات تحليلية متطورة وخوارزميات التعلم الآلي للتمييز بين المواقع الضارة والمواقع الموثوقة دون أي تدخل بشري، ودون الحاجة لاستعادة البيانات القديمة من قواعد البيانات، لافتاً إلى أن رزام قام بتقييم أكثر من مليون موقع إلكتروني، حيث يتمتع بمستوى عال من الدقة يتجاوز 95% وتنفذ خوارزمية رزام عملياتها في أجزاء من الثانية.
بدوره، لفت الدكتور ألويسيوس تشيانغ ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني، هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى حرص المؤسسات لحماية مسار التحول الرقمي للعملاء، وتسليط الضوء على تحديات الأمن السيبراني والخصوصية التي تواجه شركات المنطقة، وصولاً إلى ضمان حماية الخصوصية، والحفاظ على الشفافية، والتعاون المفتوح.
ولفت تشيانغ، إلى أن الحلول الرقمية تشمل "حلول هواوي للحماية من فيروسات الفدية، و"هواوي سايبر إينجن"، ومنصة "سيكو مانيجر"، و"إندستري سينسينج"، وأداة هواوي للأمن والامتثال السحابي، والأمن السيبراني في عالم الجيل الخامس وشبكات الجيل الخامس الثابتة، والأمن المدار الشامل المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكامل الآمن للشبكات السحابية، وحلول الطاقة الرقمية الآمنة، وغيرها الكثير.
وأوضح جميل أبو عقل، رئيس هندسة النظم في مانديانت، غوغل كلاود الشرق الأوسط، أن معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات يُعد حدثا سنويا رئيسيا لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والحلول المبتكرة لتأمين العالم الرقمي وبحث أفضل الطرق لتحسين وضع الأمن السيبراني لديها، مشيرا إلى أن المؤسسات تسعي دائماً لتبني استراتيجية قائمة على المعلومات والبيانات المؤكّدة لتقوية دفاعاتها السيبرانية، على أن تكون الاستراتيجية مصممة خصيصاً لتناسب كل صناعة وبلد وشركة.
من جانبه، قال زياد نصر المدير العام لأسواق الشرق الأوسط بشركة "أكرونيس"، إن تحديات الأمن السيبراني تزداد مع زيادة الاعتماد على التحول الرقمي والتحول إلى الميتافيرس والاتجاه الرقمي في دول العالم، لافتاً إلى أن "جيسيك" 2023 منصة مهمة للشركات العاملة من أجل توفير تطبيقات لأنظمة حماية المعلومات للاستفادة من جميع المشاركات الدولية لتبادل الحلول المبتكرة، خاصة في التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تسهيل عملية الدفاع عن البيانات والمعلومات.
ويستعرض مجلس الأمن السيبراني العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات منها مبادرة "النبض السيبراني الوطني"، و"برنامج قادة المستقبل في الأمن السيبراني" الذي يهدف إلى تمكين القادة من الحكومات المحلية والاتحادية داخل الدولة، ويعقد المجلس العديد من التدريبات والتمرينات السيبرانية بما يتضمن بطولة العالم للأمن السيبراني وتحدي السايبرثون وتمرين تصيد الثغرات.