تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 14: 19 والمد الثاني عند الساعة 05:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:36. بحر عمان: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 02:18 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.