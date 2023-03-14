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الإمارات و البحرين تبحثان التعاون القنصلي المشترك

الإمارات و البحرين تبحثان التعاون القنصلي المشترك
14 مارس 2023 18:34

 اجتمع سعادة فيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد - وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بمملكة البحرين بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

بحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال. وجرى استعراض أعمال القطاع القنصلي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فضلاً عن آليات التنسيق والتناغم ما بين الإدارات المعنية ونوعية الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها سواء في الأحوال العادية وخلال الأزمات.

وأوضح سعادة فيصل عيسى لطفي،الآلية المتبعة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني (eDAS)، وهو نظام رقمي جديد للتصديق على المستندات إلكترونياً تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات فيما يخص أتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين في ظل تطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مصممة وفقاً لاحتياجات المتعاملين مشيرا إلى أنه تم تغيير رسوم التصديق وتبني رسم ثابت منذ بداية شهر فبراير 2023.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية بمملكة البحرين.

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المصدر: وام
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