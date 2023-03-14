" الموارد البشرية والتوطين" تحذر من التعامل مع صفحات غير موثوقة تروج لتوظيف العمالة المساعدة
وزارة الموارد البشرية والتوطين
14 مارس 2023 14:55
مع اقتراب شهر رمضان الكريم.. دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى تجنب التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المعتمدة والتي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً للتبعات القانونية والاجتماعية والصحية. وفق الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين على تويتر، اليوم.
ودعت الوزارة المتعاملين الى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.