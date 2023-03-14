شرطة أبوظبي تحتفل بيوم الطفل الإماراتي

نظمت إدارة مرور منطقة العين احتفالية بيوم الطفل الإماراتي بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وشركة ساعد للأنظمة المرورية تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام في مبنى مركز أمانة الصحي بمدينة العين تجسيداً للاهتمام بالطفل ورعايته في بيئة آمنة تعزز من تطوير قدراته ومهاراته لمستقبل واعد ومشرق في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة.

تضمنت الفعاليات عروض الكلاب البوليسية قدمتها إدارة التفتيش الأمني k9 وعروض الشخصيات الكارتونية الترفيهية ومسابقات للأطفال ومرسم حر ومقطوعات وطنية للفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي الموسيقية وتقديم نصائح طبية وإرشادية حول التغذية الصحية السليمة للأطفال ودورية السعادة لنشر الإيجابية حول الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعريف الأسر والأطفال بأهداف دورية الطفل في تعزيز الوعي المروري لدى الأطفال .

شارك في الفعالية مديرية شرطة العين وإدارة الشرطة المجتمعية من خلال أعضاء كلنا شرطة، وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة من خلال المشاركة بالزي الشرطي القديم، ولجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، وشركة يدوه للألعاب الترفيهية، كما شاركت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وفي نهاية الفعالية زار المشاركون الأطفال المرضى بالمركز للاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا عليهم، كما كرم سعيد العوضي مدير البروتوكول وكبار الشخصيات ومريم الكتبي قائد فريق - شؤون المرضى والأسرة في مركز أمانة الصحي المشاركين.