حاكم عجمان يقدّم واجب العزاء في وفاة أحمد بو شهاب السويدي

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله أحمد عيسى بو شهاب السويدي.

وأعرب سموه - لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان اليوم - عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد واخوانه وأبناء عمه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.