الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تدوير» توقع مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية

سلطان الجابر وبشر الخصاونة ومعاوية الردايدة خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
14 مارس 2023 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"المالية": نتائج قياسية للمزاد الثاني لسندات الخزينة
«الطوارئ والأزمات والكوارث» تعلن تخفيض جميع مخالفات التدابير الاحترازية لفيروس «كوفيد-19»

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية، لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب 28»، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والدكتور يوسف الشواربة، أمين عمّان، وذلك خلال زيارة وفد الشركة للمملكة الأردنية الهاشمية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وتوفير التدريب وبناء القدرات والتوعية في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير. وسيعمل الطرفان على تبادل الدراسات والبحوث وفقاً للسياسات المتبعة لدى كل جهة.
وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يعكس توقيع مذكرة التفاهم التزام (تدوير) في تعزيز شراكاتها مع الأطراف المعنية كافة في قطاع إدارة النفايات داخل وخارج دولة الإمارات، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الوصول إلى حلول مشتركة نعزز من خلالها جهود تطوير القطاع لدى الطرفين، مع التركيز على تبادل المعارف والخبرات المبنية على دراسات وبحوث وفق أعلى المعايير والمستويات، والاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة التي حققها البلدان».
وأكد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج تحت مظلة توجهات الأمانة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات القطاع البيئي والاستثمار الأمثل به وتعزيز التبادل المعرفي والعملي بإدارة النفايات من فرزها وإعادة تدويرها، لافتاً إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات الصلبة.

تدوير
سلطان الجابر
الإمارات
بشر الخصاونة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
جانب من مجسمات المشروع الجديد لـ«الدار العقارية»
الاقتصادي
مشروع جديد لـ«الدار العقارية» في الشامخة
اليوم 15:06
أحمد الخطيب يتحدث في المؤتمر الصحفي
الاقتصادي
إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»
اليوم 15:02
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
الرياضي
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
اليوم 15:00
منتجات في معرض رمضان والعيد
الاقتصادي
«سيدات أعمال أبوظبي» يستضيف معرض رمضان والعيد
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©