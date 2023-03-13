«تدوير» توقع مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية، لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب 28»، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والدكتور يوسف الشواربة، أمين عمّان، وذلك خلال زيارة وفد الشركة للمملكة الأردنية الهاشمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وتوفير التدريب وبناء القدرات والتوعية في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير. وسيعمل الطرفان على تبادل الدراسات والبحوث وفقاً للسياسات المتبعة لدى كل جهة.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يعكس توقيع مذكرة التفاهم التزام (تدوير) في تعزيز شراكاتها مع الأطراف المعنية كافة في قطاع إدارة النفايات داخل وخارج دولة الإمارات، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الوصول إلى حلول مشتركة نعزز من خلالها جهود تطوير القطاع لدى الطرفين، مع التركيز على تبادل المعارف والخبرات المبنية على دراسات وبحوث وفق أعلى المعايير والمستويات، والاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة التي حققها البلدان».

وأكد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج تحت مظلة توجهات الأمانة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات القطاع البيئي والاستثمار الأمثل به وتعزيز التبادل المعرفي والعملي بإدارة النفايات من فرزها وإعادة تدويرها، لافتاً إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات الصلبة.