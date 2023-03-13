عمر العلماء: تسريع التنمية وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي

دبي (الاتحاد)

ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، غداً منتدى «عن بُعد» الأول من نوعه، والهادف إلى ترسيخ نظم عمل وتعليم وصحة متقدمة تقوم على حلول «العمل عن بُعد»، وبناء نموذج مرن للعمل الحكومي وتفعيل الأساليب الرقمية في القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب تحديات المستقبل ويدعم منظومة الفرص وتطوير بيئة عمل ترتقي بالأداء الحكومي، وتسهم في تحسين حياة المجتمع.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس (15 و16 مارس 2023) في متحف المستقبل بدبي، على ترسيخ حلول العمل عن بُعد وبحث سبل تعزيزها ونقلها إلى مستوى جديد من التطور، بما يدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد وابتكار الحلول الاستباقية القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لتحديات المستقبل، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن منتدى «عن بُعد» يعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وصناعة مستقبل أفضل.

حلول

قال عمر سلطان العلماء: «إن تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في مختلف مجالات العمل الحكومي، يسهم في تسريع عمليات التطوير وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويعزز جهود استحداث قطاعات جديدة، ترتقي بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وتسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية».

ويناقش المنتدى ممكنات العمل عن بُعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وضمان استمرارية العمل، وتجارب دولة الإمارات في تعزيز جاهزية البنية التحتية للعمل عن بُعد، والحلول الرقمية في تقديم الخدمات، ودعم جهود تعزيز التوازن بين العمل والحياة والمرونة في تنفيذ المهام واختصار الوقت والجهد.

كما يبحث منتدى «عن بُعد»، فرص وتحديات التعليم عن بُعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، بمشاركة صناع القرار في القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة، لتطوير المنصات والنماذج التي تسهم في ضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف، ويستشرف مستقبل التعليم في ظل توقعات الدراسات بتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا التعليم عالمياً إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030، ويبحث سبل تحقيق الريادة لدولة الإمارات في تطوير حلول التعليم عن بُعد.

ويتناول المنتدى نموذج الرعاية الصحية عن بُعد، ويستعرض تجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام صحي مستقبلي متكامل، يوفر أعلى درجات الرعاية الصحية ويقدم الحلول لأفراد المجتمع بطريقة سهلة وفعالة، ويصل إلى جميع فئات وأفراد المجتمع.