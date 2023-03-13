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بلدية عجمان تكرّم شركاء «الإمارات تبتكر»

عبدالرحمن النعيمي يكرم أحد المشاركين في الفعاليات (من المصدر)
14 مارس 2023 01:53

عجمان (الاتحاد) 

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كرّم عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الشركاء والكوادر المؤهلة في الدائرة، لإسهامهم في نجاح مبادرات وفعاليات «الإمارات تبتكر» لعام 2023، والذي ألقى الضوء على محور الاستدامة باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
وقال عبدالرحمن النعيمي، إن صناعة الابتكار هو مهارة ونظرة نحو المستقبل، معرباً عن سعادته بالاحتفاء بختام الشهر الذي ضم مشاركة شركاء النجاح في الدوائر المحلية والاتحادية، وشركات التكنولوجيا المتقدمة من القطاع الخاص وقطاعات وإدارات الدائرة التي قدمت المشاريع والمبادرات النوعية والمبتكرة.
وأكد السعي للاستمرار في درب التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات، وضمان جودة الحياة، مؤكداً أن الدائرة نظمت برامج متنوعة شارك بها أكثر من 2000 شخص في 3 مواقع، تضمنت مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة.
وأضاف أن الإدارات أطلقت 6 مشاريع في مجالات حيوية، سيلامس أثرها المجتمع، وأهمها إطلاق مشروع توأم عجمانx الرقمي، كما نظم مركز عجمان X، معرض التجارب في دورته الثانية، والذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى 14 ورشة ومحاضرة ومختبرات ابتكار، وعقد 43 مبادرة وفعالية بمشاركة الجهات والمؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس.
 وأعلنت الدائرة خلال حفل الختام أسماء الإدارات التي تقلدت جوائز الإدارات الفعّالة لتحصد إدارة بلدية مصفوت جائزة أفضل إدارة مبتكرة، كما واستحقت إدارة الخدمات الذكية جائزة أفضل إدارة متقدمة، ونالت إدارة المختبرات المركزية جائزة أفضل إدارة متطلعة.

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