تقرير لـ«القمة العالمية»: الحكومات أقدر على التعامل مع تحديات هدر الغذاء

دبي (الاتحاد)

أكد تقرير معرفي بعنوان «فقد وهدر الغذاء: حلول منطقة مجلس التعاون الخليجي إزاء هذا التحدي العالمي»، أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» الاستشارية، أهمية دور الحكومات في مواجهة تحديات فقد وهدر الغذاء، كونها الأكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق الهدف 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بضمان إيجاد أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة. وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضة لتداعيات مسألة فقد وهدر الغذاء، نظراً لمناخها الحار والجاف، وغيرها من العوامل المؤثرة، ما يستدعي تعزيز الجهود للحد من فقد وهدر الغذاء وتطوير وتسريع المبادرات ذات الصلة وسنّ التشريعات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.

هدر الغذاء

وأكد محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تقرير «فقد وهدر الغذاء: حلول منطقة مجلس التعاون الخليجي إزاء هذا التحدي العالمي» يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز جهود الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات، من خلال مكافحة هدر الطعام، وابتكار برامج عمل وحلول مبتكرة ومستدامة ودعم جهود الإنتاج الوطني، والاستهلاك المستدام، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والوصول إلى المستهدفات العالمية في الأمن الغذائي لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

وقال إن القمة العالمية للحكومات من خلال إصدار هذا التقرير الذي يسلط الضوء على مسألة مهمة تشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه حكومات المنطقة بشكل خاص وحكومات العالم عموماً، فإنها توفر منصة عالمية لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال جهودها ودورها في تعميم المعرفة الحكومية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتشكيل فرص مستقبلية لدول المنطقة والعالم ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الحكومي وخير المجتمعات البشرية.

من جهته، قال صبري حمادة، مؤلف وشريك لدى أوليفر وإيمان: «أولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هذه المسألة مستويات من الأهمية، وتستمر المبادرات التي أطلقتها في كسب المزيد من الزخم. كما تحظى هذه الجهود من القطاع الحكومي بقدر متزايد من الدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني».

وتطرق التقرير إلى تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن عدد الأشخاص الذي يعانون من الجوع المزمن وصل إلى 828 مليون نسمة عام 2021، مع توقعات بتفاقم الوضع في المستقبل، إضافة إلى تقديرات بأن عدد سكان العالم سيصل بحلول عام 2050 إلى 9.77 مليار نسمة، ما سيشكل ضغطاً على سلاسل القيمة الغذائية في العالم.

ويُعد فقد وهدر الغذاء عنصراً رئيسياً من عناصر الأمن الغذائي، وتُقدر الفاو نسبة فقد وهدر الغذاء بحوالي ثلث الإنتاج العالمي الحالي من الأغذية سنوياً، وفي الوقت ذاته، يرى الخبراء أن هناك فرصة للقضاء على الجوع في العالم في حال الحفاظ على الأغذية من الهدر والفقد، ما يعد خطوة قد تمثل نقلة نوعية للعالم.