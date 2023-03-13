«أبوظبي للتقاعد» يحصد المركز الأول في اتصال حكومة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نجح صندوق أبوظبي للتقاعد في تحقيق المركز الأول على مستوى قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي، إذ كان الأكثر إنجازاً وقبولاً بين فئات المتعاملين، مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى في الإمارة، من فئة الجهات التي تتلقى أكثر من 15 ألف حالة ومعاملة سنوياً، عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك، وذلك حسب تقرير هيئة أبوظبي الرقمية للعام 2022.

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، أن تحقيق الصندوق المركز الأول في قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق على مدار الأعوام الماضية.

وأثمرت جهود الصندوق وسعيّه نحو تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، عن حصوله على مؤشرات أداء متقدمة، إذ حصل على نسبة 100% في خمسة مؤشرات، هي «مؤشرات القبول، مؤشر التصنيف، مؤشر الالتزام بالإطار الزمني لإغلاق الحالات، مؤشر دقة الإجابة، بالإضافة إلى مؤشر نسبة الحالات العالقة»، فيما بلغت نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الحالات المغلقة 81%.