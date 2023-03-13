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اعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة المقارئ

اعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة المقارئ
14 مارس 2023 01:53

الشارقة(الاتحاد)

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اعتمد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، اللائحة التنظيمية لإدارة المقارئ في المجمع، وذلك دعماً لتطوير الكفاءات العلمية المعنية بتدريس القرآن وعلم القراءات والعلوم المتصلة به، وتحقيق التميز والريادة العالمية في إعداد المجازين بالقراءات والأسانيد المتواترة.
ويأتي اعتماد اللائحة التنظيمية التي ستكون متاحة لجميع المؤسسات المهتمة بالقرآن الكريم وعلم القراءات داخل الدولة وخارجها، ضمن سعي المجمع لإرساء معايير واضحة وفاعلة في إدارة المقارئ وتنميتها، وتوفير بيئة تعليم مناسبة وفق أفضل الممارسات المعمول بها في دولة الإمارات. وأكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، أن اللائحة تهدف إلى إعداد مناهج علمية رصينة للقراءات المتواترة روايةً ودرايةً، من أجل تخريج علماء أكفاء في علوم القرآن والقراءات، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات الاختصاص محلياً وعالمياً لتطوير العمل وتأهيل الكفاءات، ومواصلة مسيرة التقدم والتطور، تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يمثّله المجمع من قيمة معرفية كونه مؤسسة تعليمية متخصصة بعلوم القرآن وعلم القراءات، إذ إن من أهم أهداف المجمع تأهيل العلماء المتخصصين، وترسيخ مكانته بين المؤسسات القرآنية خاصة، وإبراز دور الشارقة العلمي والحضاري عموماً.

القرآن الكريم
الشارقة
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