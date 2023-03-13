أعضاء مجلس الشباب العربي لـ «الاتحاد»: 6 أدوار شبابية لحماية «كوكب الأرض» من تغير المناخ

شروق عوض (دبي)

يلعب الشباب العربي دوراً حاسماً في معالجة تداعيات تغير المناخ، كونهم الأكثر تضرراً من عواقبه، على المديين القريب والبعيد، من خلال أخذ زمام المبادرة بدعوة الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حازمة، والمشاركة في عمليات صنع القرار، واتخاذ إجراءات بيئية خضراء في حياتهم اليومية، ودعم حكوماتهم في معالجة تلك التداعيات، وخلق مستقبل أكثر استدامة لشعوبهم، وذلك بحسب أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي وبعض الشباب الإماراتي.

وأشاروا في تصريحات لـ «الاتحاد»، بالتزامن مع انطلاق أولى فعاليات «الطريق إلى COP28» التي تعقد يوم غد (الأربعاء) في مدينة إكسبو دبي، إلى أن هناك 6 أدوار يتوجب على الشباب القيام بها من أجل معالجة تداعيات تغير المناخ الذي بات يهدد دول العالم أجمع، وتشمل الأدوار كلاً من: التوعية، والمشاركة بعمليات صنع القرار، واتخاذ إجراءات بيئية خضراء مستدامة في حياتهم اليومية، وتشجيع الحكومات على الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، وتقديم توصيات عملية مفيدة للحكومات في لجم إهدار الثروات الطبيعية، وإطلاق مبادرات بلغة سلسة ومبسطة لمختلف فئات المجتمع.

وأوضحوا أن مشاركة الشباب في أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، تجسد حرص دولة الإمارات والقيادة الرشيدة على تفعيل أدوراهم في تبني حلول عملية لقضية تغير المناخ، كما أسهمت الإمارات في تأهيلهم بأهمية الوعي لمواجهة تغير المناخ من خلال دمجهم في المؤسسات الوطنية ذات الشأن، وإطلاق العنان لأفكارهم وترجمتها على أرض الواقع على شكل مبادرات وتشريعات، وتخصيص موارد كبيرة في تثقيفهم ليسهموا في إدراج الحلول العملية لمواجهة تغير المناخ.

خارج الصندوق

وأكدت المواطنة سارة العامري، عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أن أفضل أدوار الشباب العربي في قضايا المناخ هي التوعية، حيث تحرص على القيام عبر منصات «السوشيال ميديا» بتوعية أقرانها من الشباب بمختلف قضايا تغير المناخ، شريطة أن تكون التوعية بلغة سلسة ومبسطة ومختلفة عن لغة الخبراء، نظراً لكونها تعد أكثر ملامسة لمختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن مشاركة الشباب في مؤتمرات المناخ، أمر في غاية الأهمية، حيث إن وجودهم وسط صناع القرار والخبراء، يساهم في تحقيق الغايات المنشودة من هذه المؤتمرات، إذ تعد فئة الشباب الجيل الذي يعمر الأرض في المستقبل ويحميه من تداعيات تغير المناخ، لافتة إلى ضرورة معرفة الشباب بالتشريعات والقوانين الصادرة عن صناع القرار والخبراء بشأن تغير المناخ، نظراً لكونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وبيّنت أن فئة الشباب تتمتع بميزة مختلفة عن الفئات العمرية الأخرى، ألا وهي التفكير خارج الصندوق، حيث يستطيع الشباب، عبر مشاركتهم بمؤتمرات المناخ، إيصال أصواتهم ورؤاهم إلى طاولات النقاشات، مما يفتح آفاقاً أوسع أمام المؤتمرين بالابتعاد عن رتابة القضايا التي يتم طرحها وتداولها.

مبادرات ملهمة

من جانبها، أكدت ميسم الكوش، لبنانية، عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أن أهم أدوار الشباب بشأن قضايا تغير المناخ، تتمثل في وجوب إطلاق مبادرات ملهمة لأقرانهم وموجهة للحفاظ على البيئة ومواجهة مسببات التغير المناخي التي باتت تهدد دول العالم جمعاء، لافتة إلى أن التغير الإيجابي الفعلي والمؤثر يبدأ من الشباب، حيث إن كل شاب قادر اليوم من موقعه على أن يصبح سفيراً لقضايا الاستدامة البيئية والتوعية بها في محيطه، إذ تعتبر هذه الفئة أمل المستقبل في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ المهددة لاستدامة البيئة ومكوناتها الطبيعية.

وأشارت إلى استفادتها من مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي، حيث زودها بالمهارات العلمية والعملية لمواجهة التحديات المناخية، وإيصال صوتها في المحافل العربية والدولية المختصة في تغير المناخ، ورفع توصيات لصنّاع القرار في العالم العربي، فضلاً عن اقتراح حلول فعالة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.

مؤثر ومتأثر

لفتت ساره العامري إلى أن فئة الشباب تعد جزءاً مؤثراً ومتأثراً بالبيئة، الأمر الذي يدعوهم إلى وجوب القيام بأدوارهم التي تنعكس بالإيجاب على البيئة التي يعيشون فيها، مشيرة إلى أن الإمارات رائدة في تمكين الشباب تجاه قضايا تغير المناخ، حيث أطلقت بهذا الجانب العديد من المبادرات الموجهة لهذه الفئة، كما عمدت إلى إشراكهم في مختلف المؤتمرات العالمية والإقليمية، نظراً لإدراكها بعدم عزل الشباب عن القضايا التي تواجه دول العالم، والعمل على إشراكهم بإحداث فروقات إيجابية.وذكرت أنه مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، في إكسبو بدبي، فقد حرصت القيادة الرشيدة على توفير كافة ممكنات الشباب لتعزيز دورهم وإسهاماتهم في مجالات الاستدامة، حيث أطلقت العديد من الأنشطة والمبادرات والفعاليات والبرامج التي ترسخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التغير المناخي في مختلف مجالات العمل الشبابي العربي.

إجراءات أكثر أهمية

أكد مصطفى هاشم، عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أن الشباب يلعب دوراً حاسماً في معالجة تغير المناخ، سواء من حيث الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر أهمية أو اتخاذ بعض الإجراءات بأنفسهم، مشيراً إلى أهم الطرق التي يمكن للشباب من خلالها دعم حكوماتهم في معالجة تغير المناخ، وتتمثل الطريقة الأولى في الدعوة والتوعية، حيث يمكن للشباب الانخراط في المزيد من العمل بشأن تغير المناخ ورفع مستوى الوعي حول هذه القضية في مجتمعاتهم، إذ يمكنهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم حملات التوعية والمشاركة في الخطابة العامة للفت الانتباه إلى أهمية معالجة تغير المناخ.

ولفت إلى أن الطريقة الثانية تتمثل في المشاركة بعمليات صنع القرار، حيث يمكن للشباب المشاركة في عمليات صنع القرار من خلال الانخراط مع ممثليهم المنتخبين، وحضور جلسات الاستماع العامة، والانضمام إلى المنظمات المجتمعية التي تركز على القضايا البيئية، مستعرضاً على سبيل المثال تجربة الأردن، والتي مكنت الشباب من التواصل مع ممثليهم المنتخبين من خلال لجنة الشباب في البرلمان أو الحكومة الشبابية، مما ساهم في توفير منبر لهم للتعبير عن آرائهم حول القضايا الوطنية.

وبيّن أن الطريقة الثالثة تتمثل في اتخاذ الشباب إجراءات في حياتهم اليومية، إذ يمكن لهم تقليل بصمتهم الكربونية من خلال تبني ممارسات مستدامة في حياتهم، مثل استخدام وسائل النقل العام، وتقليل استخدام البلاستيك، واختيار تناول الطعام المنتج محلياً.

دور حاسم

أشار مصطفى هاشم، إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، حيث يمكن للشباب أن يدافعوا عن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، وتشجيع حكوماتهم على الاستثمار في هذه التقنيات، إضافة إلى المشاركة في كتابة أوراق السياسات التي تساهم في تقديم توصيات عملية للحكومات من أجل أخذها بعين الاعتبار عند إصدار القرارات. وأكد أنه بشكل عام، يلعب الشباب دوراً حاسماً في معالجة تغير المناخ، لأنهم سيكونون الأكثر تضرراً من عواقبه في العقود القادمة، وذلك من خلال الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر أهمية، والمشاركة في عمليات صنع القرار، واتخاذ إجراءات في حياتهم اليومية، ودعم الطاقة المتجددة، ما يمكن الشباب في دعم حكوماتهم من أجل معالجة تغير المناخ وخلق مستقبل أكثر استدامة.

رؤية محورية

اعتبر المواطن عبدالله عبدالعزيز، أن مشاركة الشباب في أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، تجسد حرص الإمارات والقيادة الرشيدة على تفعيل أدوراهم في تبني حلول عملية لقضية تغير المناخ، حيث تنتهج الدولة رؤية محورها الأساسي الشباب في التركيز على العمل المناخي، مشيراً إلى أن لهذه الفئة دوراً رئيسياً في العمل المناخي، خاصة أن الإمارات تعد جزءاً من المنظومة العالمية الساعية إلى إيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة، مثل التركيز على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز ممارسات الاستدامة في الحياة اليومية للأفراد.

وأوضح أن نجاح الحكومات في لجم ظاهرة تغير المناخ العالمية يكمن في الاستثمار بالشباب الذي يمتلك العديد من الأفكار والطاقات والإمكانيات، وهو أمر استدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث أدرجت دور الشباب في ملف تغير المناخ على رأس أولوياتها، وعملت جنباً إلى جنب الشباب لضمان استعدادهم وإيصال رؤاهم ومقترحاتهم للمشاركين في قمة المناخ «كوب 28» التي تستضيفها الدولة العام الجاري.

التزام وطني

المواطن يوسف إسماعيل، أكد ضرورة قيام الشباب بأدوارهم تجاه مواجهة التغير المناخي، مما يعزز لديهم الالتزام الوطني والأخلاقي بالمحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية، والتي تمثل كنزاً وطنياً مستداماً للأجيال الحالية والمقبلة، حيث حرصت دولة الإمارات طوال العقود الماضية على تبني استراتيجيات ومبادرات خلاقة للمحافظة على البيئة المحلية من أية تهديدات طبيعية أو بشرية.

وأشار إلى أن الإمارات أسهمت في تأهيل الشباب بأهمية الوعي لمواجهة تغير المناخ من خلال دمجهم في المؤسسات الوطنية ذات الشأن، وإطلاق العنان لأفكارهم وترجمتها على أرض الواقع على شكل مبادرات وتشريعات، وتخصيص موارد كبيرة في تثقيفهم ليسهموا في إدراج الحلول العملية لمواجهة تغير المناخ.

ولفت إلى أن رؤية القيادة الرشيدة في الدولة ترتكز على تمكين الشباب وتحفيز مشاركتهم الفاعلة في جميع القطاعات إيماناً بطاقاتهم وقدراتهم، والاستفادة من وجهات نظرهم ورؤاهم ومهاراتهم لأهميتها في تعزيز العمل المناخي.

وبيّن أن دولة الإمارات لم تركز على توعية الشباب فقط، وإنما عمدت إلى إلهام وتعليم وتمكين الفئات العمرية الصغرى لإدراك قضة تغير المناخ وطرق التعامل معها منذ نعومة أظافرهم، كما أنها لم تهمل بقية شرائح المجتمع وإنما طالت أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وغيرهم.

قدرات ومهارات

أكد شريف الرفاعي، عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أهمية عمل الشباب العربي في دعم الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، عازياً السبب من وراء ذلك إلى ما يمثله الشباب من منارة مضيئة تعمل على حماية البيئة والمناخ، مما يسهم في نهاية المطاف في الحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن نجاح الحكومات العربية في المحافظة على البيئة من تداعيات تغير المناخ، يكمن في إشراك الشباب في عملية صنع القرارات البيئية والمناخية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبناء قدراتهم ومهاراتهم في التصدي للتغير المناخ من خلال خلق فئة متخصصة في هذا الشأن، وتعزيز الممارسات البيئية السليمة لدى الشباب لتصبح سلوكاً يومياً مستداماً وغيرها الكثير.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشباب العربي للتغير المناخي في تحفيز قدرات الشباب والشابات لتقديم حلول ابتكارية بشأن تغير المناخ، ونشر الوعي المجتمعي في المنطقة، مؤكداً على استفادته من مبادرات المجلس التي تمثل نقلة نوعية في حماية البيئة من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين العربي والعالمي.