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لوحات ضوئية تزين شوارع أبوظبي احتفاء بيوم الطفل

شوارع أبوظبي تتزين احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي (تصوير:عادل النعيمي)
14 مارس 2023 01:53

أبوظبي ( الاتحاد)

زينت بلدية مدينة أبوظبي كورنيش العاصمة بمئات التشكيلات الهندسية والمجسمات المضيئة، احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، وتأكيداً للأهمية التي توليها دولة الإمارات لرعاية الطفل وحماية حقوقه.
 وتضمنت اللوحات الفنية ألواناً مبهجة وتشكيلات لأطفال يرتدون الزي الشرطي، وأطفال من أصحاب الهمم، تأكيداً لأهمية دورهم في المجتمع. 
وكان لتراث دولة الإمارات واهتمامها بسفينة الصحراء حضور واضح ضمن التشكيلات الضوئية التي تضمنت أطفالاً يقفون إلى جانب الجمل، كما أكدت البلدية من خلال التشكيلات الضوئية أهمية دور الأسرة في رعاية الطفل وحمايته. 

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وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة.
وأكدت البلدية أنها أولت أهمية كبيرة لمعايير الأمن والسلامة، مستخدمة أفضل أنواع الكابلات الكهربائية والمواد الصديقة للبيئة، وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور. كما أن جميع المواد المستخدمة بالتشكيلات الهندسية الضوئية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة لجميع العوامل الجوية، وذات معايير عالمية من حيث الأمن والسلامة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
يوم الطفل الإماراتي
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