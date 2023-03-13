1600 أسرة تستفيد من المير الرمضاني بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

باشرت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر بدبي، بتوزيع المير الرمضاني على 1600 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، من ذوي الدخل المحدود، والمسجلين لدى اللجنة.

وقال علي حسن العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين، إنه تم تجهيز خيمة بالتنسيق وتعاون القيادة العامة لشرطة أم القيوين، متمثلة في الشرطة المجتمعية، حيث تتم آلية توزيع المير الرمضاني، من خلال دخول المستفيد بمركبته داخل الخيمة، ويقوم أكثر من 30 متطوعاً بالتدقيق على الأوراق، وتزويد المستفيدين بالمواد الغذائية، وتسهيل حركة السير، والتي لا تستغرق سوى دقائق. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والتراحم والتلاحم في نفوس أفراد المجتمع، وتعزز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وإدخال البهجة والسعادة على الأسر المتعففة، مثمناً دعم الحكومة الرشيدة، واهتمامها الكبير في توفير الحياة الكريمة لجميع الأسر المواطنة، ومد يد العون لذوي الدخل المحدود، مشيداً بمساهمات وتبرعات أهل الخير والمحسنين وتعاونهم في إنجاح المبادرة.وأشار إلى أن المير الرمضاني يشمل 9 أصناف رئيسية، وتمت زيادة أحجام الأصناف هذا العام، لتلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن لجنة الأسر المتعففة دائماً تحرص على توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، يستفيد منها أفراد الأسرة، وذلك لتخفيف عنهم الأعباء المادية.