«الشارقة الخيرية» تفتتح 5 مساجد

لمياء الهرمودي (الشارقة)

قالت جمعية الشارقة الخيرية، إن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، بلغ خمسة مساجد في مختلف مناطق الدولة، بناء على رغبة المتبرعين، وتسهيلاً على المصلين، حيث تسع تلك المساجد في مجملها 1250 مصلياً، فيما تصل القيمة الإجمالية لها نحو 9 ملايين درهم.

وأكد عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية لـ«الاتحاد»، أن بناء تلك المساجد جاء بدعم وتبرع المحسنين في مختلف أنحاء الدولة، والذين بفضلهم تم تشييدها وبناؤها في المناطق التي تحتاج إلى عددٍ من المساجد بسبب الكثافة السكانية فيها، مشيراً إلى أنه لا تزال هنالك مناطق متفرقة في الدولة تحتاج لبناء عدد من المساجد لسد احتياج الأهالي القاطنين فيها.

ولفت إلى أن الجمعية تواصل عمليات الإنشاء لـ 5 مساجد جديدة ستضاف إلى قائمة المساجد التي تم إنشاؤها من قبل، مشيراً إلى أنه قد تمت دراسة مواقع إنشاء المساجد بالتنسيق مع الجهات المختصة لاختيار المواقع الأكثر أهمية، وتخدم الهدف الرئيسي من إنشاء بيوت الله للتسهيل على المصلين أداء العبادات. وأكد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أهمية مشروع بناء المساجد، داعياً إلى استغلال الأيام المباركة التي نتأهب خلالها لاستقبال شهر رمضان الفضيل بالاستزادة في الطاعات والصدقات، لاسيما المساهمة في استكمال صروح العبادة، متوجهاً بالشكر إلى الداعمين لمشاريع الجمعية.