الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الروح الإيجابية» تحتفي بليلة النصف من شعبان

«الروح الإيجابية» تحتفي بليلة النصف من شعبان
14 مارس 2023 01:53

دبي (الاتحاد)

شهد العميد الدكتور أحمد السعدي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، بحضور الدكتور سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، فعالية النصف من شعبان «حق الليلة»، والتي نظمتها المبادرة ومركز شرطة نايف، بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي وفريق «غاية» التطوعي.
وأكد العميد السعدي، أن الاحتفاء بليلة النصف من شعبان، إحياء للعادات والتقاليد الأصيلة، خاصة أنها جزء من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الهوية الإماراتية من خلال غرس التراث في نفوس الأجيال الجديدة، وتنشئتها على المبادئ والقيم التي تربينا عليها، مثل حب الخير والتكافل والتراحم، وهي جزء من ذكريات الطفولة التي ما زلنا نسعد للمشاركة بها كل عام.
وتضمنت الفعاليات توزيع 500 من هدايا «حق الليلة»، و500 وجبة، ومسابقات شعبية للأطفال، كما شارك الشرطي منصور من إدارة التوعية الأمنية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وفريق الهلال الطلابي من مدارس حماية للتربية والتعليم.
حضر الفعالية الرائد صقر المهيري من مركز شرطة نايف، وسيف عبد الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، وفاطمة أبوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية، وفريق العمل، وعدد من الضباط.

مبادرة الروح الإيجابية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
أحمد الخطيب يتحدث في المؤتمر الصحفي
الاقتصادي
إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»
اليوم 15:02
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
الرياضي
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
اليوم 15:00
منتجات في معرض رمضان والعيد
الاقتصادي
«سيدات أعمال أبوظبي» يستضيف معرض رمضان والعيد
اليوم 14:57
وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
" الموارد البشرية والتوطين" تحذر من التعامل مع صفحات غير موثوقة تروج لتوظيف العمالة المساعدة
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©