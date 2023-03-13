«الروح الإيجابية» تحتفي بليلة النصف من شعبان

دبي (الاتحاد)

شهد العميد الدكتور أحمد السعدي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، بحضور الدكتور سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، فعالية النصف من شعبان «حق الليلة»، والتي نظمتها المبادرة ومركز شرطة نايف، بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي وفريق «غاية» التطوعي.

وأكد العميد السعدي، أن الاحتفاء بليلة النصف من شعبان، إحياء للعادات والتقاليد الأصيلة، خاصة أنها جزء من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الهوية الإماراتية من خلال غرس التراث في نفوس الأجيال الجديدة، وتنشئتها على المبادئ والقيم التي تربينا عليها، مثل حب الخير والتكافل والتراحم، وهي جزء من ذكريات الطفولة التي ما زلنا نسعد للمشاركة بها كل عام.

وتضمنت الفعاليات توزيع 500 من هدايا «حق الليلة»، و500 وجبة، ومسابقات شعبية للأطفال، كما شارك الشرطي منصور من إدارة التوعية الأمنية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وفريق الهلال الطلابي من مدارس حماية للتربية والتعليم.

حضر الفعالية الرائد صقر المهيري من مركز شرطة نايف، وسيف عبد الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، وفاطمة أبوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية، وفريق العمل، وعدد من الضباط.