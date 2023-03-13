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«ربدان» أول مزود تدريب جامعي معتمد لمعهد الابتكار العالمي

ستقوم «ربدان» بعمليات المراجعة والتقييم للمنظمات الساعية للحصول على اعتمادات متخصصة في الابتكار (من المصدر)
14 مارس 2023 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت أكاديمية ربدان أول مزود تدريب جامعي معتمد في دولة الإمارات من قبل معهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة الأميركية، الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار.
وستتمكن أكاديمية ربدان بموجب هذا التخويل من تقديم خدمات التصديق والاعتماد، بالإضافة إلى إصدار وحدات تطوير الابتكار المعتمدة من معهد الابتكار العالمي لدوراتها التدريبية وفعالياتها ذات الصلة بالابتكار، ويسمح التخويل لأكاديمية ربدان تقديم دورات معتمدة للخبراء والمتخصصين، إلى جانب منح شهادات معتمدة، تشمل: محترف الابتكار المعتمد، ومحترف التفكير التصميمي المعتمد، واستراتيجي الابتكار المعتمد، والرئيس التنفيذي المعتمد للابتكار، ومُقيّم الابتكار المعتمد. كما ستقوم أكاديمية ربدان بعمليات المراجعة والتقييم للمنظمات والمؤسسات التي تسعى للحصول على اعتمادات متخصصة في الابتكار، بما يشمل: منظمة الابتكار المعتمدة، ومختبر الابتكار المعتمد، وحاضنات الأعمال المعتمدة، وبرامج تدريب الابتكار المعتمدة، والمصادقة على الابتكار، وبرامج مسرعات الأعمال المعتمدة.

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التزام مطلق
أعرب جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن سعادته بالحصول على اعتماد معهد الابتكار العالمي. وقال مورس: «نحن فخورون جداً في اختيارنا كمزود تدريب جامعي معتمد من قبل معهد الابتكار العالمي، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا المُطلق بتعزيز الابتكار في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، إلى جانب تمكيننا من الارتقاء في برامج التطوير المهني الاحترافي وتطوير كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالمي».من جانبه، قال أنتوني ميلز، المدير التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي: «يسعدنا أن تكون أكاديمية ربدان هي أول مزود تدريب جامعي معتمد لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع خبرتهم الواسعة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، نحن على ثقة من أنهم سيقدمون خدمات تدريب وتقييم عالية الجودة للأفراد والمؤسسات ذات الصلة».

أكاديمية ربدان
معهد الابتكار العالمي
الإمارات
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