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الإمارات

«معاً نمشي».. لتشجيع طلاب مدارس بني ياس على الرياضة

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
14 مارس 2023 01:52

أبوظبي(الاتحاد)

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بحضور ومشاركة الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، ضمن وفد المجلس الاستشاري للأطفال، وبالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي والذي يصادف 15 مارس من كل عام، وتحت شعار «الحق في بيئة مستدامة»، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز التواجد البلدي في بني ياس فعالية «معاً نمشي»، وذك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وهم: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مجلس أبوظبي الرياضي، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبالتعاون مع مايو كلينك. تم تنظيم الفعالية بممشى حوض 2/2 المجاور لمدرسة العزة وبمشاركة المدرسة، كما شارك في الفعالية الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، ودورية السعادة للأطفال. بدأ البرنامج بالتجمع في الملعب الخارجي وأداء التمارين الرياضية، ثم توجه الطلاب يرافقهم أولياء الأمور وأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال للمشي في أجواء عائلية رياضية مميزة، بعدها توجه الطلاب بصحبة أولياء الأمور إلى مسرح المدرسة، حيث قدم الدكتور أسامة كامل علي من مجلس أبوظبي الرياضي محاضرة عن أهمية الرياضة وتأثيرها على صحة الدماغ، ثم قدمت المدرسة فقرات استعراضية قدمها طلبة المدرسة، تخلل البرنامج فقرة الأسئلة والأجوبة التي تفاعل خلالها الطلبة مع الدكتور أسامة، وفي ختام الفعالية تم تكريم الجهات المشاركة تقديراً لدورهم في إنجاح الفعالية.

محمد بن نهيان
المجلس الاستشاري للأطفال
يوم الطفل الإماراتي
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