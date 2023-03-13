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رضا تام حول اختبار التربية الإسلامية في رأس الخيمة

طلاب عقب أدائهم الامتحان (من المصدر)
14 مارس 2023 01:52

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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استأنف طلبة الصف الثاني عشر في مدارس الدولة، أمس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 في مادة التربية الإسلامية، والذي جاء على شكل 20 سؤالاً إلكترونياً وسؤالين «مساعدة»، وصفوها بالسهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ويواصل طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاناتهم اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون الامتحانات بمادة الكيمياء للصف الثاني عشر المتقدم يوم 24 مارس الجمعة.
وأوضح الطلاب، أن أسئلة مادة التربية الإسلامية كانت مقسمة على شكل اختيارات ضمن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط والعادي، إلى جانب عدد من الأسئلة التي تميز الطالب المتميز.
وقال الطالب زايد السويدي من طلاب الثاني عشر المتقدم من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي برأس الخيمة إن الاختبار نال رضى جميع الطلاب في القسمين العام والمتقدم دون استثناء، منوهاً إلى أن السبب في ذلك أنه لم يخرج عن السياق الذي تم التدرب عليه، ناهيك عن تهيئتهم للاختبارات واستعدادهم بشكل جيد. ووافقه بالرأي زميله من نفس المرحلة أن اختبار التربية الإسلامية تميز بوضوحه ومباشرة الأسئلة، منوهاً إلى أن طبيعة الاختبار لا تحتمل أكثر من ذلك.
كما بدأ كل من طلاب  صفوف الخامس والسادس والسابع والثامن في المسارين العام والنخبة، اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات تامة من قبل الهيئات الإدارية والتدريسية. 

التربية الإسلامية
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