العويس: التكنولوجيا والابتكار يقدمان حلولاً أكثر كفاءة وفاعلية

دبي (الاتحاد)

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، «مع زيادة التحديات لتطبيق وتبني التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، تفخر الإمارات باستضافة المنتدى العالمي للتكنولوجيا الطبية الروبوتية الذي يجمع عدداً من أبرز الخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ويوفّر لهم منصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات وأحدث التطورات في مجال الجراحة الروبوتية. ونؤمن بأن تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار يسهم في تحقيق نتائج أفضل فيما يخص صحة المرضى وتقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية في مجال الرعاية الصحية».

جاء ذلك بمناسبة استعداد الجمعية الأميركية للجراحة الروبوتية، و«مجموعة الهلال للرعاية الصحية» لاستضافة المنتدى العالمي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية في الشرق الأوسط الذي سينطلق بعد غد الخميس في 16 مارس 2023. وسيركز الحدث الذي يعقد في دبي، على أحدث التطورات في الجراحات الروبوتية، المجال الذي يشهد نمواً سريعاً ومن المتوقّع أن يحدث ثورة كبرى في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، قال الدكتور فيبول باتيل، رئيس جمعية الجراحة الروبوتية: «سيوفّر المنتدى منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في تحسين النتائج الخاصة بصحة المرضى ودفع عجلة نمو القطاع الصحي».

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال: «يعد المنتدى العالمي للتكنولوجيا الطبية الروبوتية منصة مهمة تجمع بين قادة القطاع والمبتكرين لتبادل المعرفة والأفكار والمساهمة في دفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية. ويسرنا استضافة هذا الحدث ونتطلع إلى المناقشات المثمرة في هذا المجال البالغ الأهمية».

وسيضم المنتدى العالمي للتكنولوجيا الطبية الروبوتية عددًا من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الجراحة الروبوتية، من بينهم الدكتور فيبول باتيل، مؤسس الجمعية الأميركية للجراحة الروبوتية وأحد أكثر الجراحين الروبوتيين خبرة في العالم، والدكتور فريد مول، مؤسس شركة طبية وأحد رواد الجراحة الروبوتية، والدكتور كريس طومسون، الأستاذ في جامعة هارفارد الذي كان في طليعة تطوير واختبار تقنيات الجراحة الروبوتية الجديدة.

رؤية

يشارك في المنتدى الدكتور سانتياغو هورغان، مدير مركز مستقبل الجراحة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، حيث سيعرض رؤيته وخبرته الخاصة في هذا المجال.

ويتضمن مشاركات لرؤى ومعارف أبرز الخبراء في هذا المجال، وحلقات نقاش تفاعلية، وعروضاً توضيحية عملية لأحدث أنظمة الجراحات الروبوتية. وستتاح للمشاركين والحضور فرصة للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال، والاطلاع على الإمكانات التي تتمتع بها الجراحات الروبوتية، بما يساهم في تعزيز وتطوّير قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.