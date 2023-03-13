جراحات روبوتية متقدمة بنظام «دافنشي» رباعي الأذرع

دبي (الاتحاد)

نفذت «ميديكلينيك مستشفى المدينة» في دبي نظام الجراحة الروبوتية دافنشي بأربعة أذرع عالي الدقة، وهو أحد أكثر التقنيات الجراحية تطوراً للمرضى البالغين والأطفال. ونظام الجراحة الروبوتية دافنشي إجراء جراحي حديث يتم فيه دمج تقنية تنظير البطن التقليدية مع تقنية روبوتية عالية الدقة باستخدام أربعة أذرع روبوتية يتم توجيهها بخبرة أحد الجراحين في وحدة التحكم الجراحية، حيث يمكن عرض منطقة الجراحة بصورة ثلاثية الأبعاد وبدقة عالية.ويعتمد نظام الجراحة الروبوتية من دافنشي على تقنية الجراحة طفيفة التوغل وتطبق على نطاق واسع في الجراحة العامة والمسالك البولية وإجراءات أمراض النساء، وكذلك في العديد من التخصصات الأخرى لتحسين نتائج المرضى مع التعافي بشكل أسرع وألم أقل وتندب أقل.

ووصفت منى القيسي، المدير العام لشركة الناغي الطبية، تجربتها في العمل مع فريق الجراحين في المستشفى بأنها «قصة نجاح واحدة تلو الأخرى. وبصفتنا موزعاً لروبوت دافنشي في الإمارات العربية المتحدة، فنحن فخورون بوجودنا في ميديكلينيك مستشفى المدينة منذ عام 2020». وقال الدكتور روجر جيرجيس، استشاري الجراحة العامة، رئيس وحدة الجراحة الروبوتية في ميديكلينيك مستشفى المدينة: «أنا فخور جدًا بتحقيق هذا الإنجاز مع فريق الجراحين الداخليين، وذلك لمساعدة المرضى في المقام الأول على الحصول على إجراءات أكثر أماناً في وقت أقل ومع تعافٍ أسرع، وأيضاً لتصبح مركزاً لتدريب الجراحين على الجراحة الروبوتية في المستقبل».

أمراض النساء الروبوتية

تم الاعتراف بالدكتور لبيب الرياشي، استشاري أمراض النساء والولادة، من قبل شركة الناغي الطبية لقيامه بأكبر عدد من إجراءات أمراض النساء الروبوتية في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة النساء في المنطقة في الحصول على الحد الأدنى من العمليات الجراحية التدخلية لأي مشكلة صحية للمرأة. كما أجرى الدكتور مظهر حسن، استشاري جراحة المسالك البولية، أول جراحة روبوتية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مساعدة البالغين والأطفال الآخرين في التعامل مع أي نوع من مشاكل المسالك البولية.

عمل متميز

قال ستيف طومسون، نائب رئيس الشركة المصنعة لنظام دافنشي: «أطلقنا نظام دافنشي الروبوتي منذ 2014 في الإمارات العربية المتحدة وفي 2020 مع مجموعة ميديكلينيك. منذ ذلك الحين نمت لتصبح أكبر منشأة لروبوتات دافنشي في المنطقة حيث يقومون بعمل متميز وأصبحوا الآن موقع لدراسات الحالات القائمة للجراحين، حيث يقوم جراحوهم المشهورون بإجراء الكثير من الحالات لتعليم الجراحين الآخرين كيفية أداء العمليات الجراحية الروبوتية في تخصصات مختلفة».