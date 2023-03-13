«الصحة» تدعو المتعاملين للاستفادة من الخدمات الذكية

دبي ( الاتحاد)

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين إلى الاستفادة من خدمتي إصدار إذن استيراد أدوية شخصية ومعدات طبية إلكترونياً، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وتعد خدمة إصدار إذن استيراد أدوية شخصية اختيارية، ومتاحة للمسافرين القادمين إلى الدولة والراغبين بالحصول على موافقات الكترونية مسبقة، ومتاحة للمقيمين في الدولة للحصول على موافقات إلكترونية لاستيراد واصطحاب الأدوية والوسائل الطبية المعدة للاستعمال الشخصي. ويمكن للأفراد الاختيار بين هذه الخدمة الإلكترونية أو الإفصاح عن الأدوية والوسائل الطبية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث تتولى السلطات الجمركية بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ ما يلزم بناء على المستندات المتوفرة لدى المسافر. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة وتعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم الطلب ليتم إصدار الإذن في حال استيفاء الشروط إلكترونياً. ووفقاً لشروط الخدمة، تتيح الوزارة للقادم إلى الدولة الراغب بالحصول على موافقة إلكترونية اصطحاب الأدوية والوسائل الطبية في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض خلال مدة وجوده في الدولة، على ألا تتعدى المدة 6 أشهر، أما بالنسبة للأدوية المخدرة والمراقبة فيجوز إدخالها بكميات تكفي حاجة المريض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر مع استيفاء الوثائق اللازمة.

كما تُتاح خدمة إذن استيراد معدات طبية للوكيل المحلي الحاصل على ترخيص مستودع طبي صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ساري المفعول بعد استيفاء المتطلبات والشروط، حيث يمكن أن تتضمن الأجهزة الطبية والجراحية وقطع غيارها والمستلزمات الطبية والجراحية، والمواد والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في طب الأسنان والتجميلي .