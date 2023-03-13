«صحة دبي»: فتح الاشتراك بعضوية المكتبة الطبية

دبي(الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، فتح باب الاشتراك بعضوية مكتبتها الطبية الإلكترونية للمهنيين الصحيين المرخصين في دبي للوصول إلى أكثر من 29 مليون مصدر علمي طبي عن بُعد، من خلال الهاتف المحمول والأجهزة الذكية، وعلى مدار الساعة.

وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز الممارسات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين والبحث العلمي لدى المهنيين الصحيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي، من خلال تمكينهم من الوصول إلى ملايين الكتب والمجلات والدوريات والمقالات الطبية وقواعد البيانات السريرية وبيانات الأدوية، والمبادئ التوجيهية السريرية.

وقالت الدكتورة وديعة محمد، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، إن المكتبة الطبية ستوفر للمشتركين من أعضائها خدمة طلب مقال طبي، والحصول على ساعات تعليم طبي مستمر لتصفح موقع المكتبة الإلكتروني، واستخدام مواقع التعليم الطبي المستمر العالمية لأغراض الترخيص، والحصول على استشارة بحثية في مجال المراجع. وأشارت إلى المصادر الإلكترونية التي توفرها المكتبة الطبية يصل عددها إلى 29.782.431 مصدراً، منها المقالات الطبية التي تصل إلى 22.163.120 مقالاً طبياً، وأكثر من 12.200 مجلة إلكترونية، و275.246 كتاباً إلكترونياً، و7.573.482 صورة وفيديو، و10.620 دليل ممارسات طبية، و8.024 مرجعاً لمهارات التمريض، و68.787 نشرة لتعليم المرضى.