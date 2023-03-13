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شرطة أبوظبي و«أبوظبي الإسلامي» يوعيان بمخاطر الجرائم الإلكترونية

خلال ورشة العمل عن الجرائم المستجدة (من المصدر)
14 مارس 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت شرطة أبوظبي التوعية لأبناء الجنسية الباكستانية المقيمة في الدولة، ضمن ورشة عمل حول الأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها، وذلك ضمن حملة «خلك حذر»، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي.
وركزت على أهمية اتخاذ عدد من التدابير الوقائية، منها عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أم أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أم رقم الأمان (CCV) أم كلمة المرور.
وأكدت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع اهتمام الأجهزة الأمنية بالتصدي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، وتعزيز وعي الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الجرائم الإلكترونية.
وأكد محمد عيسى البلوشي، رئيس قسم مكافحة الاحتيال بمصرف أبوظبي الإسلامي، أهمية توعية المجتمع بهذا النوع من النصب والاحتيال، لافتاً إلى جهود الجهات المعنية في الوقاية وتجنيب أفراد المجتمع من النصب الهاتفي.
وأشار إلى عدد من التدابير الوقائية، منها عدم مشاركة المعلومات البنكية السرية مع أي شخص، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أم أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أم رقم الأمان CCV أم كلمة المرور، مؤكداً أهمية مضاعفة الرقابة على الأبناء وتوعيتهم بأساليب النصب والاحتيال الإلكتروني، وعدم الرد على المكالمات المجهولة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية المشبوهة.

شرطة أبوظبي
مصرف أبوظبي الإسلامي
الجرائم الإلكترونية
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