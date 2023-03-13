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شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «أسبوع المرور الخليجي 2023»

جانب من الفعاليات (من المصدر)
14 مارس 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023 خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس تحت شعار «حياتك أمانة».
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن المديرية شاركت بالعديد من الفعاليات التي تخدم أهداف شعار الأسبوع «حياتك أمانة» منها المحاضرات والندوات والمسابقات والفيديوهات الحقيقية في وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي المروري لمختلف شرائح المجتمع.
وذكر أن الفعاليات تضمنت التوعية المرورية الرقمية والمشاركة في المعرض المصاحب بالقرية العالمية في دبي من خلال الروبوت الذكي والذي قدم النصائح المرورية للجمهور ورحب بهم في منصة شرطة أبوظبي وعرض أفلام التوعية المرورية الرقمية على شاشة الروبوت ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب المشاركة بدورية الطفل.
ولفت إلى التركيز على تثقيف الأطفال مرورياً من خلال إقامة مرسم للتعبير عن أفكارهم تجاه أمن وسلامة مستخدمي الطرق وتوعيتهم بقواعد الصعود والنزول من الحافلات المدرسية، كما كرمت المديرية السائقين الملتزمين بقواعد وأنظمة السلامة المرورية تزامناً مع فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023.
ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وعدم الانشغال بغير الطريق وربط حزام الأمان وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والالتزام بخط السير الإلزامي بما يعزز سلامتهم ووقايتهم من الحوادث.

شرطة أبوظبي
أسبوع المرور الخليجي
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