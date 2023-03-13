الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المري يكرّم شرطياً لمبادرته في تعزيز السلامة العامة

عبد الله المري لدى تكريمه عبد الرحمن محمد (من المصدر)
14 مارس 2023 01:52

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله المري يلتقي وفوداً دولية
شرطة دبي توقع 14 مذكرة تفاهم ضمن «القمة الشرطية»

كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عريف أول عبد الرحمن إبراهيم محمد، من الإدارة العامة للمرور، نظير حسن تصرفه وتفانيه في العمل، وعكسه للصورة المُشرفة لرجل الشرطة الحريص على خدمة المجتمع، وضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وأشاد معاليه بالعريف أول عبد الرحمن محمد، لسرعة استجابته الفورية لبلاغ تلقته شرطة دبي، عن وجود بقعة زيت كبيرة على شارع محمد بن زايد، أحد أهم الشوارع التي تعبر الإمارة، ويشهد حركة مرورية سريعة وكثيفة على مدار 24 ساعة، وبادرته لتغطية المكان بالرمال، حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن مبادرته تعكس حرص منتسبي شرطة دبي على تنفيذ المهام التي تضمن تعزيز أمن وأمان أفراد المجتمع.
وحول ما حدث، قال العريف أول عبد الرحمن: «تلقيت البلاغ من العمليات، ثم انتقلت بسرعة إلى المكان، وعملت على تنظيم حركة المرور، وتخلصت بنفسي من بقع الزيت، حرصاً على سلامة مستخدمي المركبات من تعرضهم لحوادث سير وتدهور».
وتقدم عريف أول عبد الرحمن بجزيل الشكر لمعالي القائد العام لشرطة دبي، على هذا التكريم، معتبراً إياه وسام شرف، وحافزاً للاستمرار في الجهد والعطاء.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
أحمد الخطيب يتحدث في المؤتمر الصحفي
الاقتصادي
إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»
اليوم 15:02
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
الرياضي
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
اليوم 15:00
منتجات في معرض رمضان والعيد
الاقتصادي
«سيدات أعمال أبوظبي» يستضيف معرض رمضان والعيد
اليوم 14:57
وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
" الموارد البشرية والتوطين" تحذر من التعامل مع صفحات غير موثوقة تروج لتوظيف العمالة المساعدة
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©