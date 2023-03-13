المري يكرّم شرطياً لمبادرته في تعزيز السلامة العامة

دبي(الاتحاد)

كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عريف أول عبد الرحمن إبراهيم محمد، من الإدارة العامة للمرور، نظير حسن تصرفه وتفانيه في العمل، وعكسه للصورة المُشرفة لرجل الشرطة الحريص على خدمة المجتمع، وضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشاد معاليه بالعريف أول عبد الرحمن محمد، لسرعة استجابته الفورية لبلاغ تلقته شرطة دبي، عن وجود بقعة زيت كبيرة على شارع محمد بن زايد، أحد أهم الشوارع التي تعبر الإمارة، ويشهد حركة مرورية سريعة وكثيفة على مدار 24 ساعة، وبادرته لتغطية المكان بالرمال، حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن مبادرته تعكس حرص منتسبي شرطة دبي على تنفيذ المهام التي تضمن تعزيز أمن وأمان أفراد المجتمع.

وحول ما حدث، قال العريف أول عبد الرحمن: «تلقيت البلاغ من العمليات، ثم انتقلت بسرعة إلى المكان، وعملت على تنظيم حركة المرور، وتخلصت بنفسي من بقع الزيت، حرصاً على سلامة مستخدمي المركبات من تعرضهم لحوادث سير وتدهور».

وتقدم عريف أول عبد الرحمن بجزيل الشكر لمعالي القائد العام لشرطة دبي، على هذا التكريم، معتبراً إياه وسام شرف، وحافزاً للاستمرار في الجهد والعطاء.