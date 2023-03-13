قيد 6 محامين جدد بدائرة القضاء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لستة محامين مواطنين جدد، إلى جانب قبول طلبات تجديد قيد مقدمة من ثمانية محامين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على ست شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة أبوظبي التجارية، المستشار محمد ضويهر الكثيري– النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.