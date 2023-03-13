شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «كاستم شو 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الموروث الشرطي بشرطة أبوظبي مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض «كاستم شو- الإمارات 2023» في مدينة إكسبو دبي الوجهة الأكبر لمحبي السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، والذي انطلق في العاشر من مارس 2023 ولمدة 3 أيام متتالية.

وقدم عرضاً للسيارات الكلاسيكية القديمة لشرطة أبوظبي والمستخدمة في بداية التأسيس مثل سيارات اللاندروفر والسيارات الرياضية والتي استخدمت في السبعينات مثل البورش والرنج روفر.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات وعرضها على زوار المنصة بما يعكس المكانة المتميزة والريادية التي تبوأتها دولة الإمارات في صناعة المعارض الدولية المتخصصة، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوار الذين تابعوا بإعجاب عروض السيارات والدوريات الشرطية المعروضة.