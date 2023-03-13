50 فائزاً بـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في دورتها الأولى
50 فائزاً بـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في دورتها الأولى
13 مارس 2023 19:20
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023» عن 50 فائزاً بالدورة الأولى من الجائزة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما أعلنت فوز 171 مشاركاً بالمسابقات المصاحبة للجائزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم في مقر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بحضور سعادة الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وسعادة مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وسعادة راشد محمد بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.
وسيتم تكريم الفائزين الـ50 بالجائزة، خلال حفل يُقام غداً في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، فيما سيتم تكريم الفائزين بالمسابقات المصاحبة مساء اليوم في المهرجان أيضاً.
وقالت سعادة الدكتورة مريم حارب السويدي، إن «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023»، انطلقت بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار حرص سموه على تشجيع وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، والمزارع التجارية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية.
وأوضحت أنه منذ اليوم الأول لإطلاق الجائزة تدفقت المئات من طلبات المشاركة، وبلغ إجمالي المشاركين في الجائزة ومسابقتها المصاحبة 832 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعرفت اللجنة المنظمة وفرق التقييم على الكثير من النماذج المشرفة والمزارعين والمربين المتميزين والمبدعين الذين سعوا جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم، معربة عن تمنياتها أن تشهد الجائزة في دوراتها القادمة مزيداً من الإبداع والتميّز وتستمر في تشجيع أصحاب المبادرات المتميزة ودعمها لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو استدامة القطاع الزراعي، وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وهنأت سعادتها جميع الفائزين بالدورة الأولى متوجهة بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للجائزة وفرق التقييم الذين عملوا بجد واجتهاد لتحديد الفائزين بكل حياد وشفافية.
كما توجهت بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد للدعم الكبير الذي تقدمه للجائزة والفعاليات المصاحبة لها.
من جهته، قال سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري، إن جائزة «الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تأتي في إطار حرصنا على دعم الابتكار والتميز في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وتشجيع كل من يعمل في هذا المجال على المضي قدماً في تحسين عملهم وتطويره.
وأضاف: «نحن فخورون بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال خلال السنوات الماضية، ونتطلع إلى مزيد من التقدم والنجاح في المستقبل، حيث تمثل هذه الجائزة واحدة من مبادراتنا لدعم هذه التطلعات».
وأوضح أن جائزة «الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023» شكلت حدثاً مميزاً لجميع المهتمين بقطاع الزراعة والغذاء في الإمارات ودول الخليج الشقيقة، وأثارت اهتمام الكثير من المعنيين واستقطبت الجائزة وحدها 348 مشاركاً من المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، والمزارع التجارية في مختلف إمارات الدولة، منهم 227 مشاركاً تنافسوا في الفئات الخاصة بالشق النباتي لاختيار أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية وأفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة وأفضل مزرعة عضوية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة تجارية نباتية وأفضل مزرعة من حيث الابتكار الزراعي النباتي، ونحن فخورون بهذه المشاركة الكبيرة التي من شأنها أن تشكل دافعاً للمزيد من المزارعين والمربين لمواصلة العمل الجاد في تطوير الزراعة، وتعزيز دورهم في منظومة الأمن الغذائي وحماية البيئة.
من جانبه، أكد سعادة راشد محمد بالرصاص المنصوري أن جائزة «الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» والمسابقات المصاحبة خلقت أجواء من التنافس الإيجابي بين مئات المشاركين من مختلف فئات المزارعين والمربين والمزارع التجارية وصغار المنتجين، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومربي النحل وإنتاج العسل ومزارع الأحياء المائية.
وأشار إلى أن الجائزة تمثل فرصة مهمة للاحتفاء بأفضل الإنجازات المحققة بسواعد المزارعين والمربين، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، ومن هنا تأتي أهمية الجائزة لتكريم جهود هؤلاء الذين يساهمون في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق استدامته.
وأوضح أنه في مجال الثروة الحيوانية شارك حوالي 121 مشاركاً للتنافس في 4 فئات لـ «المربي المتميز» هي جائزة أفضل العزب المنتجة، وأفضل صغار المنتجين (فئة تربية الدجاج اللاحم)، وأفضل مربي النحل وإنتاج العسل، وأفضل مزرعة في الأحياء المائية، بالإضافة إلى فئة الابتكار في المجال الحيواني، كما شارك في المسابقات التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة 484 مشاركاً في مسابقات أفضل السلالات ومسابقة الحليب، ومسابقة الأوزان، بالإضافة إلى مزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، وهنا أود أن أعبر عن سعادتنا البالغة بهذه المشاركة المتميزة.
وتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين في الجائزة والفعاليات المصاحبة، مؤكداً أنه لولا تفانيهم في العمل لما تحقق لنا هذا النجاح الكبير.
كما هنأ الفائزين وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة وفرق التقييم الذين عملوا بلا كلل لضمان نجاح هذه الجائزة وتنظيمها بشكل متميز.
وثمن سعادته دور اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد ودعمهم للجائزة والفعاليات المصاحبة لها.
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجائزة شهر ديسمبر الماضي لتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين وتحفيز الابتكار الزراعي والشجيع على تبني أفضل الممارسات والنظم الزراعية الحديثة، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدورة الأولى لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» 348 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة حسب فئات الجائزة الرئيسية الثلاث منهم 227 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق النباتي مقابل 121 مشاركاً تنافسوا في الفئات الخاصة بالشق الحيواني.
وبالتزامن مع الإعلان عن الجائزة تم تنظيم العديد من المسابقات المصاحبة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وقد شارك فيها 484 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتبلغ قيمة الجوائز للجائزة والفعاليات المصاحبة حوالي 6.7 مليون درهم، وستعمل اللجنة العليا المنظمة على الترويج للممارسات الزراعية للفائزين بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الزراعية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدورة المقبلة من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في الصيف المقبل لإتاحة الوقت أمام المزارعين والمربين للاستعداد بشكل أكبر للمشاركة فيها.