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حاكم الفجيرة يستقبل وزيرة التغير المناخي والبيئة

حاكم الفجيرة يستقبل وزيرة التغير المناخي والبيئة
13 مارس 2023 16:49

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، سعادة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

واطلّع سموّه خلال اللقاء على خطط عمل الوزارة وأهم المشروعات التي تعمل وزارة التغير المناخي على تنفيذها في المرحلة المقبلة، ضمن خطة الوزارة السنوية.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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