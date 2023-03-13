محمد بن راشد: «جسور الخير» ترسخ المحبة مع الشعوب

خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا … جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة .. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد .. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة .. pic.twitter.com/OXjqwDY1y8

شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم .. هدفهم واحد .. ايصال رسالة خير لإخوتنا .. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية .. لهم منا كل الشكر والتقدير.. pic.twitter.com/51A5MzNj7Z