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الإمارات

محمد بن راشد: «جسور الخير» ترسخ المحبة مع الشعوب

محمد بن راشد خلال زيارته لحملة جسور الخير لإغاثة سوريا وتركيا
13 مارس 2023 16:03

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة وترسخ المحبة والتواصل والتعاضد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا... جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة.. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد.. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة».

وأضاف سموه: «شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم.. هدفهم واحد.. إيصال رسالة خير لإخوتنا.. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية.. لهم منا كل الشكر والتقدير».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
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