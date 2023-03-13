بانتظار إجاباتكم.. سلطان النيادي يطرح سؤلاً للأذكياء فقط!

ويتواجد النيادي في محطة الفضاء الدولية، حيث تمت مراقبة عملية تأقلمه ورواد فضاء طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» على الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.
وسيباشر بعمل التجارب التي ستكون نوعاً ما بسيطة وتمهيدية للمهمة العلمية والتي سيجري فيها رائد الفضاء النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف للتوصل لنتائج علمية مهمة، حيث سيقوم بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي.
وستكون التجارب البحثية، بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، فيما سيشارك مع فريق المهمة في أكثر من 200 بحث علمي متنوع، تسهم في توفير إجابات من شأنها مساعدة العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة لكواكب في الفضاء العميق.