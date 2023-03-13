خبراء الأرصاد يؤكدون أهمية «نظام الإنذار المبكر» للاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بالمناخ
خبراء الأرصاد يؤكدون أهمية «نظام الإنذار المبكر» للاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بالمناخ
13 مارس 2023 13:15
هالة الخياط (أبوظبي)- حذر خبراء الأرصاد المشاركون في مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني للأرصاد الجوية، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستضيفه الدولة حتى الخميس المقبل، من عوامل تغير المناخ وتأثيراتها الواضحة على العديد من دول آسيا، ومنها الفيضانات التي كانت سبباً في حوالي 75% من الكوارث في إقليم آسيا العام الماضي، وحوالي 89% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم.
وسلطت جلسات المؤتمر، الذي ضم 150 شخصية من الخبراء والممثلين الدائمين لدول الإقليم الثاني (آسيا) لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على مظاهر التغير المناخي التي بدأت بالازدياد ومنها الارتفاع في درجات الحرارة، والانهيار الجليدي، وما يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وازدياد حجم الكوارث الطبيعية. وأكد المؤتمر على أهمية «نظام الإنذار المبكر» الذي يعتبر إجراء تكيفياً لتغير المناخ، باستخدام أنظمة الاتصال المتكاملة لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بالمناخ، وبما يساهم في تحقيق الإنقاذ الناجح للأرواح والوظائف والأراضي والبنى التحتية، ويدعم الاستدامة على المدى الطويل. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أن حالات التغير المناخي في آسيا لعامي 2020 و2021 أحدثت خسائر بشرية ومالية وبيئية تتزايد باستمرار، وأدت إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي والفقر وإعاقة التنمية المستدامة في آسيا. وقال: إن الخسائر المرتبطة بالطقس والمناخ عام 2021 بلغت ما قيمته 35.6 مليار دولار أميركي، وأثرت على 50 مليون شخص في آسيا.
وأضاف أن العام الماضي يعتبر بمثابة تذكير آخر بأن آسيا هي أكثر مناطق العالم عرضة للكوارث، حيث وقعت العديد من الكوارث الكبرى مثل الفيضانات في أفغانستان وبنغلاديش والهند وباكستان وتايلاند، إلى جانب الجفاف في الصين، وموجات الحر في الهند واليابان وباكستان، والزلازل في أفغانستان. وأشار المندوس إلى أن الفيضانات هي الأكثر فتكاً، حيث تسببت في حوالي 75% من الكوارث في إقليم آسيا وحوالي 89% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم.
وأكد المندوس بصفته رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا)، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور الممثلين الدائمين والمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية وجعل الإنذار المبكر واقعاً مطبقاً يخدم 4.75 مليار شخص في آسيا يمثلون 60% من سكان العالم، بالإضافة إلى النهوض بتقنيات «حوسبة نمذجة المناخ» عالية الدقة على نطاق الكيلومتر الواحد لجعل المنظمة العالمية للأرصاد والمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية من المؤسسات البارزة على الصعيد العالمي.
من جانبه، أكد البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني للأرصاد الجوية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، يركز خلال أيام انعقاده على «مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع»، ويمثل فرصة عظيمة لصانعي السياسات والقرارات للاطلاع على العوائد المرتفعة والمستدامة للاستثمار في حلول مشاكل الطقس والمناخ، مما يساهم في إنقاذ الأرواح، والممتلكات والحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة.
وقال تالاس: على مدار الـ 150 عاماً الماضية، قامت الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية بجمع وتوحيد البيانات التي تدعم توقعات الطقس، والتي تعد ركناً رئيسياً لجودة الحياة في الحاضر والمستقبل. وقال: إن أنظمة الإنذار المبكر ستساعد المسؤولين والإداريين الحكوميين في تخطيطهم، وتوفير الأموال على المدى الطويل وحماية اقتصادات الدول، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة، قدمت عدداً من مبادرات أنظمة الإنذار المبكر المبتكرة في المناطق المعرضة للخطر حول العالم.
وأشار تالاس إلى تحديات تغير المناخ التي تزداد ومنها زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، كثاني أوكسيد الكربون والميثان وتأثيراتها على الغلاف الجوي. وحذر من ارتفاع درجات الحرارة في الكثير من دول العالم، وتأثيراتها في مزيد من العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 4.5 ملم في العام، الناتج عن انصهار القمم الجليدية في الجبال بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات الماضية، بما سيكون له انعكاساته على زيادة فرصة الفيضانات.
ويهدف مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني للأرصاد الجوية، إلى توفير منصة جاذبة للمراكز والهيئات الوطنية في مجال الأرصاد الجوية والهيدرولوجية لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المشتركة، وتعزيز سبل التعاون والشراكة الإقليمية بين الدول الأعضاء في سبيل تنفيذ قرارات وتوجيهات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ضوء الأولويات الإقليمية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة رفيعة المستوى لمناقشة آلية تنفيذ مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» التي أعلنتها الأمم المتحدة، بمشاركة بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور عبد الله المندوس، وسفراء الدول الأعضاء الـ35 في الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية. وتناولت جلسات المؤتمر أمس المسائل الفنية المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية لخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجي.