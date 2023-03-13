انطلاق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في أبوظبي
انطلاق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في أبوظبي
13 مارس 2023 11:57
منى الحمودي (أبوظبي) انطلقت اليوم في أبوظبي الدورة الـ14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتستمر حتى الأربعاء 15 مارس الجاري، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبمشاركة نخبة من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتميزة، الذين يتنافسون في 23 مجالاً هندسياً وتقنياً.
وتعد المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات هي الحدث الأول في دولة الإمارات الذي يحتفل بالمواهب الإماراتية البارزة في المهارات التقنية والمهنية الملهمة لجيل الشاب لتحفيزهم على تبني المسارات المهنية القائمة على التكنولوجيا. تستقطب المسابقة سنوياً المواطنين الإماراتيين، الشباب والشابات على حد سواء، للتنافس في مجال الحرف اليدوية والتكنولوجيا، حيث يتم تقييمها من قبل لجنة فنية وخبراء دوليين يعتمدون على المعايير ومعايير التحكيم الخاصة بمنظمة المهارات العالمية.
وتضم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات نخبة من المتسابقين يزيد عددهم على 300 متسابق، والذين يتنافسون في مجالات هندسية وتقنية مثل صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات والبرمجيات، وتصميم مواقع الإنترنت والتصميم الغرافيكي، والرسم الهندسي، والأوتوكاد والإلكترونيات، وغيرها من المهارات.
وتشهد المسابقة للمرة الأولى استقطاب 100 مواطن ومواطنة من شباب الإمارات، للتنافس في فئة جديدة بعنوان «مبرمج المستقبل»، حيث تركز المسابقة هذا العام، على «مبرمج المستقبل» لتطوير استراتيجيات العمل التي تستهدف اكتشاف وصقل وصناعة الكوادر المتخصصة في البرمجيات، لتقود عصر ما بعد الثورة الرقمية.