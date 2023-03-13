انطلاق فعاليات حملة "جسور الخير" لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا
انطلاق فعاليات حملة "جسور الخير" لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا
13 مارس 2023 11:33
انطلقت، اليوم فعاليات حملة جسورالخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
الحملة تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد العالمية، انطلقت في دبي، اليوم الاثنين، في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي لتجهيز وتغليف 15 ألف طرد غذائي للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عبر تويتر أمس، إن "الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير ... غداً، وبالتعاون بين مبادرات محمد بن راشد العالمية والهلال الأحمر الإماراتي، تنطلق حملة جسور الخير لمد يد العون للأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا لتعكس جانباً من روح التضامن الإنساني التي تسود مجتمعنا".
الحملة تعد نموذجاً ساطعاً للعطاء الإنساني لدولة الإمارات، انطلاقاً من النهج الذي رسمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتواصل في العهد الزاهر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والمجتمعات المحتاجة دون تمييز، وبما يعلي قيمة التضامن الإنساني.