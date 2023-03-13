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"حكماء المسلمين" يبحث مع القيادة الروحية لمسلمي أذربيجان تفعيل جهود المجلس

مجلس حكماء المسلمين يُدِينُ بشدةٍ جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في هولندا
13 مارس 2023 10:16

بحث مجلس حكماء المسلمين والقيادة الروحية للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز سُبُل تعزيز الحوار الإسلامي وتفعيلَ جهود مجلس حكماء المسلمين في منطقة القوقاز.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام بالقائد الروحي للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز الشيخ الله شكر باشا زاده فى العاصمة الأذرية باكو حيث ناقش الجانبان سُبُل تعزيز الحوار الإسلامي، وتفعيلَ جهود مجلس حكماء المسلمين في منطقة القوقاز.

وأكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أهميةَ الدور الذي يمكن أن يقوم به قادة وزعماء الأديان في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها تعزيز السِّلم وترسيخ التعايش بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة.

من جانبه أعرب شكر باشا زاده عن تقدير مسلمي أذربيجان والقوقاز لجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجلس.

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المصدر: وام
حكماء المسلمين
المسلمين
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