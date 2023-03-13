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شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

شعار شرطة أبوظبي
13 مارس 2023 09:30

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق تغريدة عبر الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي،على تويتر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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