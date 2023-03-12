217 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، حيث بلغ مجموع طائرات المساعدات حتى الآن 217 طائرة شحن تحمل 7027 طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال واحتواء تداعياته.

كما دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الراغبين بالتطوع للانضمام إلى حملة «جسور الخير» للمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، اليوم في «قاعة أرينا -مركز دبي التجاري العالمي» من 9 صباحاً إلى 6 مساءً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر «تويتر»: «الخير هو الرسالة التي حملتها الإمارات للعالم من أيام زايد الخير... غداً، وبالتعاون بين مبادرات محمد بن راشد العالمية والهلال الأحمر الإماراتي، تنطلق حملة جسور الخير لمد يد العون للأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا لتعكس جانباً من روح التضامن الإنساني التي تسود مجتمعنا».وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عبر «تويتر»: «تبدأ غداً (اليوم) حملة جسور الخير التي تطلقها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع (الهلال الأحمر) الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، فلنكن جميعاً عوناً وسنداً لهم لتخطي هذه الكارثة الإنسانية».