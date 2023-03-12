«حمدان للأداء التعليمي» تستعرض إنجازات الموهوبين الخليجيين

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للطلبة الموهوبين الذي اختتم أمس الأول في دبي، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، والذي يتم فيه الاحتفاء بالطلبة الموهوبين بمجلس التعاون الخليجي، من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم وابتكاراتهم المتميزة.

واستهدف الملتقى الطلبة الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً. لتبادل الخبرات والتجارب العلمية بين الطلبة الموهوبين من دول الخليج.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة: «لقد سعدنا بتنظيم الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين للعام الرابع هذا العام بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع. ويأتي هذا الملتقى في إطار أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجهودها المتواصلة للارتقاء بالتعليم، وتقديم كافة أنواع الدعم للموهوبين وتطوير مهاراتهم وتسليط الضوء على ابتكاراتهم ورعايتها وتشجيعهم للمضي قدماً في طريق الابتكار والإبداع، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية ريادية للإبداع والمبدعين».

وأضاف الدكتور السويدي: «لقد أعدّت مؤسسة حمدان الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين في نسخته الرابعة هذا العام في دبي بحضور 63 طالباً وطالبة. ونجح الملتقى بتوفير منصة مثالية للطلبة الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي كافة لتبادل الأفكار».

أنشطة تفاعلية

اشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتي تضمنت سلسلة من الورش التدريبية في ريادة الأعمال، فضلاً عن الورش العلمية والجولات الثقافية. كما قام المشاركون بزيارة بعض المعالم المهمة في دبي.

وعبّر الطلبة المشاركون عن سعادتهم بحضور الملتقى، حيث أُتيحت لهم فرصة التواصل مع أقرانهم من دول الخليج الأخرى وتبادلوا الأفكار والخبرات والمعلومات القيمة التي تلقوها من الورش والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية. وأشاد الحضور بحسن تنظيم الفعاليات، وعبروا عن امتنانهم وشكرهم لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تنظيم الملتقى بنسخته الرابعة.